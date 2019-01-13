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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

به اندازه یک مایکروویو؛

فضاپیمای رباتیک با بخار آب به جهان سفر می کند

فضاپیمای رباتیک با بخار آب به جهان سفر می کند

محققان مشغول ساخت یک فضاپیمای رباتیک هستند که با بخار آب حرکت می کند. این ابزار فضایی می تواند در هر نقطه ای از جهان که آب و گرانش اندک دارد، ماموریت انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، فضاپیمایی ساخته شده که با انرژی بخار آب فعال می شود و می تواند در آینده از یک سیارک به سیارک دیگر برود و با استخراج آب به عنوان سوخت به سفر خود ادامه دهد.

این فضاپیما به اندازه یک مایکروویو است و می تواند برای همیشه در فضا سفر کند.

نمونه اولیه فضاپیما به نام World Is Not Enough  با سرمایه ناسا و با همکاری دانشمندان و یک شرکت رباتیک در کالیفرنیا در حال ساخت است. 

نخستین آزمایش های این ابزار فضایی در آزمایشگاه و با استفاده از مواد شبیه سازی شده در اواخر ماه دسامبر انجام شد. می توان از این فناوری برای سفر به ماه، قمر سرس، اروپا، تایتان، پلوتو و سیارک ها یا هر نقطه ای که در آنجا آب وجود دارد و گرانش اندک است، سفر کرد.

کریس زانسی مدیر ارشد Honeybee Robotics  می گوید: این نسل جدیید از فضاپیما است که امکان کشف فضا را برای انسان فراهم می کند.

 این دستگاه می تواند به شیوه های مختلف با توجه به محیطی که در آن به کار گرفته می شود، کار کند.

پنل های خورشیدی را می توان برای تامین انرژی استخراج و تولید بخار استفاده کرد. همچنین اگر قرار باشد این فضاپیما در فاصله ای دور از خورشید (مانند پلوتو) به ماموریت برود با استفاده از مواد رادیو اکتیویته می تواند انرژی خود را تامین کند.

کد مطلب 4511324

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