آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان زنجان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در اولین جلسه راه اندازی بنیاد صیانت از خانواده در زنجان افزود: در اندیشه اسلامی موضوع صیانت ، حفظ کیان خانواده و پرهیز از بر هم خوردن این کانون مورد توجه قرار گرفته است.

صادقی نیارکی با اشاره به اینکه علی رغم افزایش جمعیت استان نسبت به سالهای گذشته با کاهش آمار ازدواج مواجه هستیم تأکید کرد :کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در استان نشان از مواجهه با یک بحران است که بایستی کار با حساسیت پیگیری شود.

وی در ادامه از کاهش آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان در سه ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: با کارهای آموزشی و اقدامات پیشگیرانه می شود از بروز برخی مشکلات و ناهنجاری‌ها جلوگیری کرد و همه بایستی تلاش کنیم تا قدم‌های مثبت و تأثیرگذاری برای کاهش آمار طلاق و تقویت کانون های خانواده برداریم و دستگاه قضایی در این راستا با تمام توان و پشتیبانی از فعالیت ها، پای کار خواهد بود.

در این جلسه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز گفت: اصل موضوع در حل مشکلات شناخت درد است و گروه های زیادی در این موضوع فعالیت می کنند که بایستی از تجارب و اندیشه این گروه ها استفاده کرد.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه افرادی در این بنیاد جذب شوند که بتوانند کمک فکری و همچنین وقت کافی برای این امر داشته باشند چرا که نقش این بنیاد در صیانت از نهاد خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی بسیار اثرگذار است و بایستی از ظرفیت های استان استفاده بهینه کرد.

در ابتدای این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: ارائه مشاوره قبل ازدواج، غربالگری متقاضیان طلاق و برگزاری دوره های آموزشی برای اقشار مختلف از جمله برنامه های معاونت اجتماعی است.

محمد تقی فتحی با بیان اینکه بر اساس آمار بیشترین علل طلاق در استان خیانت همسران به یکدیگر است که برابری می کند با موضوع اعتیاد و بایستی برنامه های موثر و آموزش های لازم برای خانواده ها بویژه زوج های جوان در این زمینه داشت.