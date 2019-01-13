راه مقابله با تحریم های آمریکا ارتباط هر چه بیشتر با چین است

محمد حسن آصفری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم توجه بیشتر دستگاه سیاست خارجی به چین به عنوان قدرتی اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری با آن کشور، اظهارداشت: متاسفانه یکی از اشتباهات سیاست خارجی در دولت های یازدهم و دوازدهم این است که ما تمام تخم مرغ های خود را در سبد غرب و به طور خاص کشور های اروپایی گذاشتیم اما مطمئناً از طرف اروپا آبی برای ملت ایران گرم نخواهد شد.

وی گفت: به نظر من اگر ما بخشی از وقت سیاست خارجی خود را صرف ارتباط با چین و کشورهای شرقی می‌کردیم وضعیت بهتری داشتیم.

آصفری بیان کرد: وضعیت امروز ما به این نحو است که مردم از دولت می‌خواهند مشکلات گرانی، بیکاری، تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی را حل کنند و کسی توقع یا چشم داشتی به این ندارد که دولت حتماً ارتباطی با غرب داشته باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: دولت باید تغییر رویکردی نسبت به ارتباطات خودش با سایر مناطق و از جمله شرق آسیا داشته باشد اما نباید به سادگی به اروپا اجازه دهیم که از تعهدات و مسئولیت خودشان در قالب برجام شانه خالی کنند چرا که آنها موظف به انجام تعهداتی جهت تامین منافع ایران در قالب برجام هستند.

وی ادامه داد: مطمئنا یکی از توفیقات برای ما در توسعه روابط با کشور قدرتمندی همچون چین می تواند افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی باشد که اهمیت زیادی برای پیشبرد پروژه های داخلی ما دارد.

آصفری با اشاره به وقفه چند ماهه از زمان برگشت آقای همتی تا معرفی سفیر جدید ایران در آن کشور، بیان کرد: تا جایی که ما می دانیم آن ها تمایل به ارتباط و همکاری تجاری بیشتر با ایران دارند و از طرف دیگر، ایران هم این تمایل و اراده را دارد و باید این مسئله را به خوبی به طرف چینی بیان کند چرا که تفهیم این مطلب برای دو طرف، یکی از عوامل مهم افزایش سطح تعاملات تجاری خواهد بود.

این کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: بازار بیش از یک میلیارد نفری کشور چین می تواند فرصت مناسبی جهت صادرات کالاهای ایرانی به آن کشور باشد و قطعاً یکی از راه های موثر و کاربردی برای عبور از تحریم‌های آمریکا و بی نتیجه گذاشتن سیاست منزوی کردن ایران توسط دولت ترامپ ارتباط هر چه بیشتر با کشور قدرتمند چین است.