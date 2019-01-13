احتمال دیدار «ترامپ» و «اون» در ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ژاپنی «یومیوری شیمبون» می‌گوید آمریکا به کره شمالی پیشنهاد داده که نشست بعدی سران ۲ کشور در اواسط ماه میلادی آینده (فوریه) در ویتنام برگزار شود.

این روزنامه همچنین به نقل از منابع آگاه نوشت که پیونگ یانگ در حال حاضر در حال بررسی این پیشنهاد است.

گفتنی است نشست اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ژوئن سال میلادی گذشته برگزار شد. در نتیجه این دیدار قرار شد پیونگ یانگ با برخورداری از ضمانت امنیتی واشنگتن، به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متعهد بماند. این درحالی است که روند مذاکره میان ۲ کشور به دلیل عدم نشان دادن حسن نیت از سوی آمریکا به کندی پیش می‌رود.

پیونگ یانگ در ازای تعلیق آزمایش‌های موشکی-هسته‌ای و تخریب برخی از سایت‌های آزمایش موشکی، خواستار توقف رزمایش‌های مشترک واشنگتن-سئول است.

از سوی دیگر، کره شمالی می‌گوید خلع سلاح یکجانبه توهم است و آمریکا هم باید تسلیحات هسته‌ای خود را از شبه جزیره کره خارج کند.