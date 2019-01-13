  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

یک رسانه ژاپنی گزارش داد؛

احتمال دیدار «ترامپ» و «اون» در ویتنام

احتمال دیدار «ترامپ» و «اون» در ویتنام

برخی گزارش‏ها حاکی از آن است که واشنگتن پیشنهاد داده دیدار بعدی سران آمریکا و کره شمالی، در ویتنام برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ژاپنی «یومیوری شیمبون» می‌گوید آمریکا به کره شمالی پیشنهاد داده که نشست بعدی سران ۲ کشور در اواسط ماه میلادی آینده (فوریه) در ویتنام برگزار شود.

این روزنامه همچنین به نقل از منابع آگاه نوشت که پیونگ یانگ در حال حاضر در حال بررسی این پیشنهاد است.

گفتنی است نشست اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ژوئن سال میلادی گذشته برگزار شد. در نتیجه این دیدار قرار شد پیونگ یانگ با برخورداری از ضمانت امنیتی واشنگتن، به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متعهد بماند. این درحالی است که روند مذاکره میان ۲ کشور به دلیل عدم نشان دادن حسن نیت از سوی آمریکا به کندی پیش می‌رود.

پیونگ یانگ در ازای تعلیق آزمایش‌های موشکی-هسته‌ای و تخریب برخی از سایت‌های آزمایش موشکی، خواستار توقف رزمایش‌های مشترک واشنگتن-سئول است.

از سوی دیگر، کره شمالی می‌گوید خلع سلاح یکجانبه توهم است و آمریکا هم باید تسلیحات هسته‌ای خود را از شبه جزیره کره خارج کند.

کد مطلب 4511352
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها