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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

وضعیت نورافکن با استقلال تا هفته آینده مشخص می‌شود

وضعیت نورافکن با استقلال تا هفته آینده مشخص می‌شود

وضعیت بازگشت یا عدم بازگشت کاپیتان تیم ملی ایران به استقلال برای نیم فصل دوم، تا یک هفته آینده مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن ملی پوش جوان تیم استقلال که در ابتدای فصل این تیم را به مقصد شارلوا ترک کرد و با قرارداد بلند مدتی به این تیم اروپایی پیوست، در حال حاضر در تهران حضور دارد.

استقلالی‌ها در صدد هستند تا ملی پوش جوانشان را برای نیم فصل دوم بار دیگر به خدمت بگیرند اما این بازیکن تحت قرارداد باشگاه بلژیکی است و رقم خوردن این اتفاق ملزم به جلب رضایت باشگاه مبدا می‌باشد. 

شرایط این بازیکن تا یک هفته آینده مشخص می‌شود و آنگاه شفر می‌داند که آیا می‌تواند در نیم فصل دوم روی این بازیکن حساب کند یا خیر.

نورافکن توانایی بازی کردن در دو پست هافبک دفاعی و دفاع چپ را دارد و در صورت اضافه شدن به استقلال، بر قدرت تدافعی این تیم اضافه خواهد شد.

کد مطلب 4511353

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