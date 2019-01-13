به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، کتاب «دانستنیهای نجاتبخش انیمیشن» به نویسندگی ریچارد ویلیامز و ترجمه فرناز خوشبخت به چاپ سوم رسید.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «انیمیشن یکی از جذابترین و خلاقانهترین عرصههای فیلمسازی امروز است و ریچارد ویلیامز یکی از استادان این عرصه است که پل ارتباطی میان نسل قدیم و جدید محسوب میشود، وی چهل سال از عمرش را در این راه صرف کرده است اما شاید مهمتر از آن تلاش او برای انتقال این هنر به نسل جدید انیماتورهاست.»
این کتاب بر اساس کلاسهای پیشرفته انیمیشن در آمریکا و سراسر اروپا با همکاری انیماتورهایی چون والتدیزنی، پیکسار، دریم ورکز، بلواسکای و برادران وارنر نوشته شده است. ویلیامز از اصول زیربنایی انیمیشن که هر انیماتوری از مبتدی تا حرفهای، کلاسیک تا کامپیوتری به آن نیاز دارد سخن میگوید و مخاطبان خود را وادار میکند که «ابداع کنند، اما قابل باور باشد.»
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