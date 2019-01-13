نعمت الله دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۶ هزار تن انواع کود های شیمیایی توسط شبکه تعاونی های روستایی نهاوند تولید و بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.

دارابی اضافه کرد: همچنین ۳ هزار و ۷۰۰ لیتر انواع سموم دفع آفات نباتی نیز از نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده که توسط تعاونی ها توزیع شده است.

وی یکی از مهم ترین وظایف شبکه تعاون روستایی را خدمت رسانی به قشر روستایی عنوان کرد و گفت: تعاونی های کشاورزی، روستایی و تولیدی نسبت به توزیع نهاده های مورد نیاز کشاورزان در سطح روستاها اقدام می کنند.

رئیس تعاون روستایی شهرستان نهاوند یادآور شد: تعاونی های فعال شهرستان نهاوند در زمینه مواد سوختی نیز بیش از ۷.۵ میلیون لیتر نفتگاز، ۶۳۷ لیتر نفت سفید و ۵۸ هزار و ۵۰۰ لیتر بنزین یورو ۴ و ۲۷۲هزار و ۴۰۰ لیتر بنزین معمولی بین روستاییان توزیع کرده اند.