آغاز عملیات اجرایی سد «ورگر» آبدانان با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر کاظم زاده صبح یکشنبه در جمع مردم آبدانان با بیان اهمیت راه های ارتباطی و نقش آن در توسعه همه جانبه این شهرستان به موضوع طرح تونل کبیر کوه پرداخت و اظهار داشت: تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در طول دو سال گذشته پرداخت شده که از مجموع ۱۰ تونل در دست اقدام کار حفاری ۹ تونل نیز به اتمام رسیده است.

رئیس مجمع نمایندگان ایلام ابراز امیدواری کردافزود: با پیگیری های صورت گرفته و تزریق به موقع اعتبار این طرح مهم تا شش ماه آینده به بهره برداری برسد.

کاظم زاده همچنین از آغاز عملیات اجرایی سد ورگر شهرستان آبدانان با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی افزود: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیر ساختهای عمرانی استان در لایحه دولت پیشنهاد شده که با همراهی نمایندگان استان و با پیشنهادهای جدید به دنبال افزایش آن در کمیسیون تلفیق هستیم.