به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد از روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه در محل خانه کشتی آغاز می شود.

بر این اساس با نظر کادر فنی، ملی‌پوشان صبح روز پنجشنبه با حضور در محل آکادمی ملی المپیک تست آمادگی جسمانی خواهند داد.

سومین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی روزهای ۲۶ دی تا ۴ بهمن ماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقانیا (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) بهنام احسان پور (مازندران) ایمان صادقی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) مرتضی قیاسی (لرستان) پیمان بیابانی (تهران) فرزاد عموزاد (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران) یونس امامی (تهران) حسین مصطفوی (آذربایجان شرقی)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) رضا افضلی (کرمانشاه) حامد رشیدی (کرمانشاه)

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری (کرمانشاه) امید حسن تبار (مازندران) مجتبی اصغری (گیلان)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) ارشک محبی (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) عباس فروتن (مازندران) علی شعبانی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) علیرضا گرزبر (لرستان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

سرمربی تیم جوانان: محمد طلایی

مربیان: ابراهیم مهربان، عباس حاجی کناری، صادق گودرزی، تیمور مرادی، سعید واگذاری، امید آشوری

ماساژور: امید شیخی

سرپرست: هادی حبیبی

سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود.