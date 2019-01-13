ادارات اردبیل در اجرای طرح نشانی استاندارد مکانی ملی همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ عباس کریمی صبح یکشنبه در نشست اعضای کمیته تخصصی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی تصریح کرد: طرح GNAF به عنوان یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف شناسایی تمام اماکن مسکونی و تجاری به صورت مکان‌محور و پلاک کوبی توسط شرکت پست انجام می‌شود و همکاری همه دستگاه‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ضروری است.

وی بر اطلاع رسانی مطلوب از مزایا و کارکردهای این طرح از طریق صدا و سیما و رسانه‌های استان تاکید کرد و افزود:طرح GNAF در راستای تحقق دولت الکترونیک است و اجرای این طرح خدمات‌رسانی دستگاه‌ها را تسهیل می‌دهد.

کریمی، کد پستی را هویت مکانی افراد عنوان کرد و از انجام فرایند GNAF در شهرستان‌های اردبیل، مشگین‌شهر و نمین در سال گذشته خبر داد.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌ها و مردم استان این طرح به صورت کامل در اردبیل عملیاتی خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل همچنین بر حضور به موقع مدیران در جلسات تاکید کرد و یادآور شد: مدیران تلاش کنند در جلسات کمیته‌های تخصصی شخصا حضور یافته و مشکلات و کمبودها را رصد کنند.