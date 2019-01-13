غلامرضا حسنی غربا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شش روستای دامغان شامل حسین‌آباد حاج علینقی، خورزان، طزره، قوشه، کلاته رودبار، آستانه و معلمان دارای ایستگاه‌های باران‌سنجی هستند، ابراز کرد: دامغان درزمینهٔ هواشناسی دارای یک ایستگاه سینوتیک و سه ایستگاه اقلیم‌شناسی است.

وی بابیان اینکه در سال زراعی گذشته و در بازه زمانی ابتدای مهرماه و تا بیست و یکم آذرماه ۹۶ در دامغان ۱۶.۱ میلی‌متر باران باریده بود، افزود: در همین بازه زمانی سال جاری میزان بارش‌ها در دامغان به ۳۸.۳ میلی‌متر رسیده که نشان از رشدی دو برابری بارش‌ها دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان بابیان اینکه میزان بارندگی بلندمدت دامغان در سال گذشته ۱۳.۹ میلی‌متر و در سال جاری ۲۴.۴ میلی‌متر است، بیان کرد: خوشبختانه در این شاخص نیز شاهد رشد میزان بارندگی بوده‌ایم از سوی دیگر باید گفت بیشترین میزان بارندگی شهرستان به شهر امیریه اختصاص داشته است.

غربا بابیان اینکه میزان بارش بارندگی در شهر امیریه در سال زراعی جاری ۴۰.۲ میلی‌متر بوده است، گفت: نکته قابل‌توجه درباره این شاخص آن است که میزان بارندگی زراعی شهر امیریه در سال گذشته فقط ۱۵.۶میلی‌متر بوده است که نشان از رشد ۲۴.۶ میلی‌متری بارش باران می‌دهد.

وی افزود: در شهر دیباج در شمال دامغان نیز سال زراعی جاری ۳۸.۵ میلی‌متر و در همین بازه زمانی سال گذشته ۳۹.۵ باران باریده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان به احداث مرکز تحقیقات هواشناسی پسته در شهر امیریه اشاره داشت و تصریح کرد: احداث این مرکز در دستور کار هواشناسی قرار دارد و در صورت تأمین اعتبار شاهد ساخت آن خواهیم بود.

غربا خاطرنشان کرد: پروژه احداث مرکز هواشناسی دیباج نیز از دیگر پروژه‌های است که مجری ساخت آن اداره کل مسکن و شهرسازی استان سمنان بوده و اداره کل هواشناسی به محض تکمیل آن، نسبت به تجهیز مرکز اقدام می‌کند از سوی دیگر طرح خودکار سازی ایستگاه هواشناسی دامغان نیز در حال اجرا است که مراحل اداری آن در دستور کار قرار دارد.