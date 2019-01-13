وحید نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از ۱۸ دی ماه جاری آغاز و به مدت ۳۵ روز ادامه دارد، اظهار کرد: دومین دوره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد شامل ۹ اثر نمایشی اسطوره، سحر عاشقی، منوره های سیاه، اسم شب، فریاد خاموش، خیلی سخت، سیرت نماز، منم مصیب و عتیقه است.

نمازی افزود: تئاتر بچه‌های مسجد که به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار شده با اجرای نمایش اسطوره در شهرستان فاروج آغاز شد.

وی تصریح کرد: این مجموعه تئاترها در سطح ۳۶ مسجد در شهرستان های بجنورد، فاروج، آشخانه، گرمه و جاجرم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.