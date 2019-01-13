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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

به مناسبت چهل‌سالگی انقلاب اسلامی؛

تئاترهای بچه‌های مسجد در خراسان شمالی آغاز شد

تئاترهای بچه‌های مسجد در خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- رئیس حوزه هنری خراسان شمالی گفت: اجرای عمومی دومین دوره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد تا ۲۳ اسفند ماه امسال در سطح مساجد پنج شهرستان خراسان شمالی برگزار می شود.

وحید نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از ۱۸ دی ماه جاری آغاز و به مدت ۳۵ روز ادامه دارد، اظهار کرد: دومین دوره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد شامل ۹ اثر نمایشی اسطوره، سحر عاشقی، منوره های سیاه، اسم شب، فریاد خاموش، خیلی سخت، سیرت نماز، منم مصیب و عتیقه است.

نمازی افزود: تئاتر بچه‌های مسجد که به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار شده با اجرای نمایش اسطوره در شهرستان فاروج آغاز شد.

وی تصریح کرد: این مجموعه تئاترها در سطح ۳۶ مسجد در شهرستان های بجنورد، فاروج، آشخانه، گرمه و جاجرم  پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

کد مطلب 4511388

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