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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

سخنگوی حماس: اشغالگران با آتش بازی می کنند

سخنگوی حماس: اشغالگران با آتش بازی می کنند

سخنگوی جنبش حماس ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها و نیروهای مقاومت را بازی با آتش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوا، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس در پست توئیتری خود نوشت: ادامه حماقتهای اسرائیل علیه تظاهرات کنندگان فلسطینی و کشتار آنها با خونسردی تمام و بمباران مواضع نیروهای مقاومت، اقدامی خطرناک و بازی با آتش است.

وی در ادامه تاکید کرد: این اقدامات برای اشغالگران و شهرک نشینان، امنیت نمی آورد و اشغالگران مسئولیت کامل تبعات آن را به عهده دارند.

برهوم همچنین افزود: نیروهای مقاومت به ماهیت و سیاست این دشمن جنایتکار پی برده و می دانند که باید از ملت خود حمایت کرده و به وظیفه ملی و اخلاقی در خصوص ترسیم چارچوب یک مرحله جدید عمل کنند.

کد مطلب 4511389

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