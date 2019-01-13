سخنگوی حماس: اشغالگران با آتش بازی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوا، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس در پست توئیتری خود نوشت: ادامه حماقتهای اسرائیل علیه تظاهرات کنندگان فلسطینی و کشتار آنها با خونسردی تمام و بمباران مواضع نیروهای مقاومت، اقدامی خطرناک و بازی با آتش است.

وی در ادامه تاکید کرد: این اقدامات برای اشغالگران و شهرک نشینان، امنیت نمی آورد و اشغالگران مسئولیت کامل تبعات آن را به عهده دارند.

برهوم همچنین افزود: نیروهای مقاومت به ماهیت و سیاست این دشمن جنایتکار پی برده و می دانند که باید از ملت خود حمایت کرده و به وظیفه ملی و اخلاقی در خصوص ترسیم چارچوب یک مرحله جدید عمل کنند.