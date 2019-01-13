رکورد سه تا۱۰ برابری میانگین تولیدات کشاورزی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مویدی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان البرز، اظهار کرد: کشاورزی دانشبنیان رکن اقتصاد مقاومتی است، بهبیاندیگر علم و فناوری اساسیترین شاخص اقتدار در دنیا است، وابستگی به دانش اکنون در دنیا توسعه و ادبیات دانشبنیان فراگیر شده است.
وی تصریح کرد: کشاورزی نیز بهعنوان یکی از ارکان مهم توسعه کشور به دلیل تنگناهای منابع پایه چون آب، خاک و ذخایر ژنتیکی راهی جز رفتن به سمت کشاورزی دانشبنیان ندارد.
معاون ترویج و آموزش کشاورزی ادامه داد: کشاورزی دانشبنیان که هدفش افزایش امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری اکوسیستم است بر سه رکن استوار شامل نظام تحقیقات کشاورزی، نظام دانش و اطلاعات و نظام نوآوری استوار است.
مویدی با اشاره به اینکه برای رفتن به سمت کشاورزی توسعهیافته باید نکاتی رعایت شود، گفت: پذیرش کشاورزی دانشبنیان بهجای منبع محور، رعایت ارکان کشاورزی دانشبنیان و مهمتر از همه ارتقا دانش، بینش و مهارت کشاورزی بهعنوان رکن اصلی فرایند تولید ضروری است.
وی ادامه داد: بیشترین مراکز پژوهشی کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی در البرز مستقر هستند که از عوامل افزایش و بالاتر بودن میانگین تولید در این استان است و اگر کشاورزان نمونه داریم به دلیل دست یافتن به مهارت و دانش بالاست.
معاون ترویج و آموزش کشاورزی به ظرفیتهای بالای استان البرز اشاره کرد و گفت: باوجود مؤسسات تحقیقاتی بسیار خوب، این استان باید در کشور به الگو تبدیل شود زیرا در این حوزه همه امکانات را دارد. وجود مؤسسات مادر و پژوهشی در این استان از اهمیت بالایی برخوردار است، البرز میتواند استان پیشرو در ارتباط بین کشاورزان، مروجین و بهرهبرداران باشد.
مویدی تصریح کرد: شاید بیش از ۱۵۰ یافته ترویجی هرسال در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در اختیار کشاورزان قرار میگیرد که بخش اعظم آن در البرز ایجاد میشود. بیش از صدها نشریه ترویجی و صد اپلیکیشن کشاورزی و بسیاری اقدامات دیگر کمک بزرگی به حوزه دانشبنیان در البرز است.
وی بابیان اینکه باوجود بیش از هزار و ۳۰۰ محقق معین که ارتباط مستقیم با مروجین دارند به سمت کشاورزی دانشبنیان و انتقالیافتههای دانش میرویم، گفت: عرصههای کشاورزان البرز بهنوعی کانونهای یادگیری کشاورزی دانشبنیان است.
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