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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

معاون ترویج و آموزش کشاورزی خبر داد:

رکورد سه تا۱۰ برابری میانگین تولیدات کشاورزی در البرز

رکورد سه تا۱۰ برابری میانگین تولیدات کشاورزی در البرز

کرج - معاون ترویج و آموزش کشاورزی گفت: اگر کشاورزان البرزی در حوزه تولیدات سه تا ۱۰ برابر میانگین کشور رکورد زده‌اند دلیلی جز بهره‌وری از کشاورزی دانش‌بنیان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مویدی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان البرز، اظهار کرد: کشاورزی دانش‌بنیان رکن اقتصاد مقاومتی است، به‌بیان‌دیگر علم و فناوری اساسی‌ترین شاخص اقتدار در دنیا است، وابستگی به دانش اکنون در دنیا توسعه و ادبیات دانش‌بنیان فراگیر شده است.

وی تصریح کرد: کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه کشور به دلیل تنگناهای منابع پایه چون آب، خاک و ذخایر ژنتیکی راهی جز رفتن به سمت کشاورزی دانش‌بنیان ندارد.

معاون ترویج و آموزش کشاورزی ادامه داد: کشاورزی دانش‌بنیان که هدفش افزایش امنیت غذایی، کاهش فقر و پایداری اکوسیستم است بر سه رکن استوار شامل نظام تحقیقات کشاورزی، نظام دانش و اطلاعات و نظام نوآوری استوار است.

مویدی با اشاره به اینکه برای رفتن به سمت کشاورزی توسعه‌یافته باید نکاتی رعایت شود، گفت: پذیرش کشاورزی دانش‌بنیان به‌جای منبع محور، رعایت ارکان کشاورزی دانش‌بنیان و مهم‌تر از همه ارتقا دانش، بینش و مهارت کشاورزی به‌عنوان رکن اصلی فرایند تولید ضروری است.

وی ادامه داد: بیشترین مراکز پژوهشی کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی در البرز مستقر هستند که از عوامل افزایش و بالاتر بودن میانگین تولید در این استان است و اگر کشاورزان نمونه داریم به دلیل دست یافتن به مهارت و دانش بالاست.

معاون ترویج و آموزش کشاورزی به ظرفیت‌های بالای استان البرز اشاره کرد و گفت: باوجود مؤسسات تحقیقاتی بسیار خوب، این استان باید در کشور به الگو تبدیل شود زیرا در این حوزه همه امکانات را دارد. وجود مؤسسات مادر و پژوهشی در این استان از اهمیت بالایی برخوردار است، البرز می‌تواند استان پیشرو در ارتباط بین کشاورزان، مروجین و بهره‌برداران باشد.

مویدی تصریح کرد: شاید بیش از ۱۵۰ یافته ترویجی هرسال در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که بخش اعظم آن در البرز ایجاد می‌شود. بیش از صدها نشریه ترویجی و صد اپلیکیشن کشاورزی و بسیاری اقدامات دیگر کمک بزرگی به حوزه دانش‌بنیان در البرز است.

وی بابیان اینکه باوجود بیش از هزار و ۳۰۰ محقق معین که ارتباط مستقیم با مروجین دارند به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و انتقال‌یافته‌های دانش می‌رویم، گفت: عرصه‌های کشاورزان البرز به‌نوعی کانون‌های یادگیری کشاورزی دانش‌بنیان است.

کد مطلب 4511393

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