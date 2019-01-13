به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شنیده می‌شد احتمال بازگشت گادوین منشا بعد از کنار گذاشته شدن از لیست بازیکنان پرسپولیس به تیم پیکان وجود دارد، مشخص شد باشگاه پیکان هیچ برنامه‌ای برای جذب منشا ندارد.

بالا رفتن قیمت و افت کیفت و توان گلزنی در این بازیکن باعث شد تا پیکانی‌ها هیچ علاقه‌ای برای به خدمت گرفتن دوباره این بازیکن نداشته باشند. این خبری است که محمود شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان آنرا اعلام کرد.

همچنین حسین فرکی سرمربی جدید این تیم اعلام کرده برای نیم فصل دوم هیچ لیست خروجی ندارد و از بازیکنان این تیم هم خواسته درخواستی مبنی بر جدایی از این باشگاه نداشته باشند.

سرمربی جدید پیکان در صورت نیاز و به منظور تقویت تیمش، ممکن است نام یکی دو بازیکن را بعنوان بازیکنان مورد نیاز برای نیم فصل دوم به باشگاه اعلام نماید.