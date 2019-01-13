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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر:

برداشت خیار گلخانه ای در ایرانشهر از مرز ۵ هزار تن گذشت

برداشت خیار گلخانه ای در ایرانشهر از مرز ۵ هزار تن گذشت

زاهدان - مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: بیش از ۵ هزار تن خیار گلخانه ای از نیمه دوم آبان امسال تاکنون در این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجید فیاضی اظهار داشت: کار کاشت خیار گلخانه ای در ایرانشهر اوایل مهرماه انجام و برداشت آن نیز پس از ۴۰ روز آغاز می شود.

وی با بیان اینکه از محل فروش خیار گلخانه ای افزون بر ۸ میلیارد ریال عاید کشاورزان ایرانشهری شده است، افزود: ۶۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان امسال به کشت خیار گلخانه ای اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: استفاده بهینه از آب، نوبرانه بودن محصول، استقبال خوب خریداران و سوددهی بالا سبب شده کشاورزان این شهرستان هر سال اقدام به کشت خیار گلخانه ای کنند.

وی بیان کرد: از هر هکتار گلخانه های ایرانشهر به طور متوسط ۱۵۰ تن خیار برداشت می شود.

فیاضی پیش بینی کرد : در سال جاری بیش ۹ هزار تن خیار از گلخانه های شهرستان ایرانشهر برداشت شود.

وی اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در تولید و عرضه خیار گلخانه ای در شهرستان ایرانشهر مشغول به کار هستند.

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر افزود: کشت محصول خیار گلخانه ای در این شهرستان برای نخستین بار به طور آزمایشی در سطح ۲هکتار در سال ۱۳۷۸ انجام شد که در پی آن با توجه به سوددهی خوب این محصول کشاورزان هر سال سطح زیر کشت آن را افزایش دادند.

کد مطلب 4511395

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