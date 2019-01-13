شکارچی کبک در همدان به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، بهاره نوری صفا افزود: به رغم ممنوعیت شکار و صید در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت در جاده هندو - نشر (واقع در بخش مرکزی شهرستان همدان) متخلف اقدام به شکار دو قطعه کبک وحشی در اراضی منطقه حفاظت شده شرا کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر کشف ۲ قطعه لاشه کبک، یک قبضه سلاح و دو عدد فشنگ غیرمجاز چهارپاره که مخصوص شکارهای بزرگ از قبیل قوچ، میش و گراز و نیز ۱۱ عدد فشنگ از این شکارچی کشف و ضبط شده است.

نوری صفا با بیان اینکه این متهم تحویل دستگاه قضایی شد، اظهار کرد: ضرر و زیان ناشی از صید هر قطعه کبک وحشی ۲ میلیون ریال است و متخلف به مبلغ ۴ میلیون ریال جریمه شده است.