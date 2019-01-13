توزیع «همه چی عادیه!» در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «همه چی عادیه!» به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن دامادی روز دوشنبه ۲۴ دیماه توسط شرکت تصویر دنیای هنر در شبکه نمایش خانگی کشور عرضه می شود.
داستان این فیلم به نویسندگی محسن دامادی درباره جوانی روستایی است که برای به دست آوردن شغلی مناسب به پایتخت میآید. وی در ادامه با خانمهایی با رفتار و خصوصیات مختلف آشنا میشود و ...
بهنوش بختیاری، سحر قریشی، لیلا بلوکات، رضا رویگری، عباس غزالی، رز رضوی، نگین معتضدی، امیر جنانی و پژمان بازغی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
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