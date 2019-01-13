نمایشگاه عکس خیام در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیده عکسهای پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام در نگارخانه تماشا مجتمع هنری ارشاد قزوین افتتاح شد.

این نمایشگاه که شامل منتخب اثاری از عکسهای پذیرفته شده در پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام است تا ۲۷ دی ماه سال جاری در نگارخانه تماشای مجتمع هنری ارشاد قزوین دایر است.

این نمایشگاه که به همت انجمن سینمای جوانان استان قزوین و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین برگزار شده همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۳ و۱۶ الی ۱۹ دایر بوده و بازدید از آن برای علاقمندان آزاد است.