امیدواریم جلسه هیات رئیسه و مجمع فدراسیون دیرتر برگزار شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیعی مدیر عامل باشگاه پیکان در خصوص آخرین شرایط این تیم بعد از انتخاب حسین فرکی به عنوان سرمربی تیم پیکان به رادیو تهران گفت: حسین فرکی دستیارانش را انتخاب کرد و بر این اساس مجید صالح بعنوان دستیار و صالح نیا بعنوان بدنساز به کادر فنی اضافه شد. تمرینات ما ادامه دارد و یک دیدار دوستانه هم با سپیدرود در پیش داریم.
وی در خصوص برنامههای حسین فرکی برای نیم فصل دوم اظهار داشت: خوشبختانه فرکی هم مثل جلالی به استفاده از بازیکنان جوان از تیمهای پایه اعتقاد دارد و او هم ارتباط خوبی با تیمهای پایه دارد. فرکی به زودی برنامهاش را به هیات مدیره میدهد. ضمن این که باتوجه به پتانسیلی که باشگاه پیکان به خصوص در تیمهای پایه دارد، امیدواریم به زودی در نیم فصل دوم این تیم به جایگاه واقعی خودش بازگردد.
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص عملکرد تیم ملی در جام ملتهای آسیا بیان داشت: خوشبختانه تیم ملی مقتدرانه در دو بازی نخست به میدان رفت و امیدواری را برای رسیدن به فینال بیشتر کرد.
شیعی در خصوص تاریخ جدید تشکیل مجمع عمومی فدراسیون فوتبال پس از لغو آن بیان داشت: تاریخ مجمع بعدی در اولین نشست هیات رئیسه مشخص خواهد شد و نخستین جلسه هیات رئیسه بعد از بازگشت تیم ملی از امارات انجام خواهد شد. ما امیدواریم تا تیم ملی به فینال آسیا راه یابد که البته در این صورت نشست هیات رئیسه هم دیرتر انجام میشود. اما این دیرتر برگزار شدن نشست هیات رئیسه در واقع می تواند برای فوتبال ایران خوش یمن باشد.
شیعی همچنین بازگشت گادوین منشا از پرسپولیس به پیکان را تکذیب کرد و گفت: باتوجه به مشکلات ارزی کشور و افت فنی گادوین منشا برنامه ای برای جذب این بازیکن نداریم.
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