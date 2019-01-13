انگیزه ای برای احداث مجتمع های شن و ماسه در مازندران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در جلسه بررسی فعالیت معادن دشت نظیر، تاکید کرد: تا زمان احداث مجتمع های شن و ماسه، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اجازه تمدید مجوز فعالیت این معادن را ندارد و تا محقق شدن این مهم، هیچ برداشت شن و ماسه و استفاده از سرمایه های محیط زیست در منطقه دشت نظیر و سایر معادن مغایر با محیط زیست صورت نخواهد گرفت.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران در پاسخ به درخواست برخی حاضرین در جلسه مبنی بر امهال مجدد برای ادامه فعالیت چند ماهه این معادن تصریح کرد: انگیزه ای برای احداث مجتمع های شن و ماسه در استان نمی بینم؛ ضمن اینکه سازمان همیاری شهرداری های استان نیز به فلسفه وظایف خود در اجرا و احداث مجتمع شن و ماسه به شکل مطلوب عمل نکرده است.

حجت الاسلام تقوی فرد خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر صحبت های زیادی در شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص معادن استان مطرح و در مورد انتقال معادن به مناطق مورد تایید همه دستگاه های اجرایی استان نیز نظراتی مطرح شده که تا امروز مورد اجرا قرار نگرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه همه باید قاطعانه از محیط زیست حمایت کنیم، برخی معادن منطقه دشت نظیر را فاقد مجوز و این مساله را یک معضل جدی عنوان کرد و گفت: وضعیت محیط زیست در منطقه دشت نظیر بحرانی است و باید هرچه سریع تر نسبت به ساماندهی شن و ماسه ناشی از سیلاب اخیر از رودخانه چشمه کیله تنکابن اقدام شود.

حجت الاسلام تقوی فرد یادآور شد: سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران باید به عنوان مجری با جدیت نسبت به احداث مجتمع های شن و ماسه در استان اقدام کند و دستگاه قضایی استان نیز در راستای رفع موانع احداث این مجتمع از سازمان همیاری شهرداری های استان حمایت خواهد کرد.