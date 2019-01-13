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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

میزبانی «نقطه سر شب» از حجت قاسم زاده اصل

میزبانی «نقطه سر شب» از حجت قاسم زاده اصل

حجت قاسم‌زاده اصل امشب با حضور در شبکه رادیویی تهران مهمان برنامه «نقطه سر شب» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل باستانی تهیه کننده برنامه «نقطه سر شب» گفت: برنامه «نقطه سرشب» شب های یکشنبه در حوزه سینما با آیتمی با عنوان «سینما تهران» تهیه و پخش می شود که در این برنامه مهمانانی از سینما و تلویزیون خواهیم داشت. گفتگو پیرامون جدیدترین آثار و تحلیل و بررسی آنها بخش هایی از این برنامه است. امشب حجت قاسم‌زاده ‌اصل، نویسنده و کارگردان تلویزیون و سینما در رادیو تهران حضور دارد.

قاسم زاده اصل آثار مختلفی همچون «ثقه‌الاسلام تبریزی»، «جاودانه سوگ»، «آخرین روزهای شاد بودن»، «تردستی»، «تنهایی»، «از شنبه تا پنجشنبه»، «کسوف»، «ژرفا»، «قصه‌ها و واقعیت»، «تباهی»، «یک داستان کوتاه و چند داستان دیگر»، «پیدا و پنهان» و ... را در کارنامه کاری خود دارد. از جدیدترین کارهای او می توان به کارگردانی فیلم سینمایی «ضدحال استمراری» و مجموعه «تاریکی شب، روشنایی روز» اشاره کرد. قاسم‌زاده اصل همچنین رییس انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان سینما است.

برنامه نقطه «سر شب» یکشنبه ها با کارگردانان و بازیگران فیلم های در حال اکران سینما گفتگو خواهد داشت. وحید رونقی گوینده و محمدرضا مقدسیان کارشناس و منتقد این برنامه رادیویی از ساعت ۲۲:۳۰ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز همراه مخاطبان خواهند بود.

کد مطلب 4511418
آروین موذن زاده

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