میزبانی «نقطه سر شب» از حجت قاسم زاده اصل

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل باستانی تهیه کننده برنامه «نقطه سر شب» گفت: برنامه «نقطه سرشب» شب های یکشنبه در حوزه سینما با آیتمی با عنوان «سینما تهران» تهیه و پخش می شود که در این برنامه مهمانانی از سینما و تلویزیون خواهیم داشت. گفتگو پیرامون جدیدترین آثار و تحلیل و بررسی آنها بخش هایی از این برنامه است. امشب حجت قاسم‌زاده ‌اصل، نویسنده و کارگردان تلویزیون و سینما در رادیو تهران حضور دارد.

قاسم زاده اصل آثار مختلفی همچون «ثقه‌الاسلام تبریزی»، «جاودانه سوگ»، «آخرین روزهای شاد بودن»، «تردستی»، «تنهایی»، «از شنبه تا پنجشنبه»، «کسوف»، «ژرفا»، «قصه‌ها و واقعیت»، «تباهی»، «یک داستان کوتاه و چند داستان دیگر»، «پیدا و پنهان» و ... را در کارنامه کاری خود دارد. از جدیدترین کارهای او می توان به کارگردانی فیلم سینمایی «ضدحال استمراری» و مجموعه «تاریکی شب، روشنایی روز» اشاره کرد. قاسم‌زاده اصل همچنین رییس انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان سینما است.

برنامه نقطه «سر شب» یکشنبه ها با کارگردانان و بازیگران فیلم های در حال اکران سینما گفتگو خواهد داشت. وحید رونقی گوینده و محمدرضا مقدسیان کارشناس و منتقد این برنامه رادیویی از ساعت ۲۲:۳۰ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز همراه مخاطبان خواهند بود.