نیازمند بازشناسی بیشتر سیره پیامبر(ص) هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش علمی "حکمت و بازاندیشی سنت نبوی" که از صبح امروز سه شنبه و از سوی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد دکتر محمد رضا بهشتی استاد فلسفه دانشگاه تهران درباره "ضرورتها و موانع بازاندیشی در سنت نبوی" سخنرانی کرد.

دکتر بهشتی با اشاره به تفاوت آشکار در سیره نگاری پیامبر اسلام(ص) در مقایسه با دیگر شخصیتهای تاریخی گفت: در وجوه زندگی بسیاری از این اشخاص تردید کرده اند اما با وجود ماجرای منع نقل روایت که به دلایل کلامی و سیاسی بعد از وفات پیامبر مطرح شد؛ حجم نقلها و روایات از ایشان چنان گسترده و قابل ملاحظه است که امکان هر گونه شک و شبهه ای از میان برداشته می شد.

وی به تاکید مسلمانان بر اسوه حسنه بودن پیامبر اشاره کرد و گفت: این امر سبب شد که جزئیات مختلف زندگی ایشان از قبیل مسائل خانوادگی، پوشش، منش؛ حتی وسایل منزل یا سلاحها و اسبها و شترها و عادات و ادعیه خلوت ایشان در سیره ها ذکر شوند. از این رو در این سیره ها زندگی پیامبر از جنبه های گوناگون توصیفی و تعلیمی و حتا زیباشناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر بهشتی به رغم این گستردگی بر ضرورت بازشناسی سنت و قول و افعال و تحریر پیامبر تاکید کرد و گفت: اولا دستاوردهای تاریخی نشانگر آنند که اقوال تاریخی امری یک باره و تمام شدنی نیستند و بسته به زاویه دید و شرایطی که در آن شرایط پرسش صورت گرفته نوع پرسشها فرق می کند. ثانیا در رشته های مختلف فهمهای تاریخی مختلفی رخ می دهند و اگر این موارد با یکدیگر جمع شوند از حاصل انباشت و در کنار هم چیده شدن اینها موارد تازه ای به دانش بشر افزوده می شوند. ثالثا از دریچه چشم اندازهای علوم و معارف گوناگون شناخت بشر امکان سوالهای جدیدی به وجود می آیند.

وی در پایان به برخی موانع بازاندیشی در سنت نبوی چون اصل فهم تاریخ و موانعی که در بازشناسی چهره های تاریخی محبوب و مبغوض اند اشاره کرد.