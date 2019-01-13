به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کامبخش با اعلام این خبر افزود: تجهیز ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار هم در دست اقدام است.

کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: از مجموع ۱۵۷ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی استان بیش از ۱۰۳ هزار هکتار به سامانه آبیاری نوین مجهز شده است.

کامبخش با اشاره به اینکه هرمزگان رتبه نخست آبیاری نوین در کشور است، اظهار کرد: ۸۵ درصد از هزینه‌های اجرای این طرح را دولت می‌پردازد.

وی با بیان اینکه صرفه جویی در مصرف آب، افزایش تولید از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است، عنوان کرد: پارسال ۷ هزار و سیصد هکتار از زمین‌های کشاورزی محصولات استراتژیک استان به این سامانه مجهز شدند.