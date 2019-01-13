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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

تمبر یادبود «گاندو» منتشر شد

تمبر یادبود «گاندو» منتشر شد

زاهدان - اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اقدام به انتشار تمبر یادبود تمساح پوزه کوتاه ایرانی «گاندو» کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: پیرو انعقاد تفاهم نامه میان اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان و اداره کل پست استان با هدف توسعه همکاری ها و استفاده از ظرفیت های مشترک، تمبر یادبودی با تصاویر زیست محیطی استان و به منظور ارتقا سطح فرهنگ و دانش زیست محیطی تهیه و چاپ شد.

وی ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با هدف شناساندن تمساح پوزه کوتاه ایرانی «گاندو» اقدام به چاپ و انتشار این تمبر یادبود کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: این گونه که اندمیک (بوم زاد) کشورمان است تنها در سیستان و بلوچستان پراکنش دارد و گونه منحصر به فرد، خاص و نماد زیست محیطی استان محسوب می شود.

کد مطلب 4511428

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