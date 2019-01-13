به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح یکشنبه در مراسم روز پرستار به میزبانی سالن پور سینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره استعفای قاضی‌زاده هاشمی، تأکید کرد: وزیر سابق بهداشت و درمان اقدامات بسیار خوبی را در کشور صورت داد اما موانع زیادی بر سر راهش قرار گرفت تا مجبور شد در هفته گذشته استعفا دهد.

وی افزود: هرچند قرار به این امر نبود و مقررشده بود تا منابع موردنظر در حوزه طرح تحول سلامت توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأمین شود اما متأسفانه این امر محقق نشد.

دغدغه پرستاران قابل درک است

عضو خانه ملت بابیان اینکه درباره این استعفا، دغدغه بسیاری در مجلس داشتیم که مطالبات پرستاران یکی از این موضوعات است، تأکید کرد: پرستاران با ازخودگذشتگی کارشان را انجام می‌دهند اما یک سال معوقات خود را هنوز طلب کار هستند و طبیعتاً طرح پرداخت معوقات نیز نیازمند همت بزرگ و وسیعی است.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه مجلس با دولت در راستای رفع مشکلات چه درزمینهٔ بهداشت و درمان و چه در سایر زمینه‌ها همراه است، تأکید کرد: هر طرحی که دولت بودجه آن را نیز دیده بود و در مجلس آورد، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و حتی در مواردی اگر دولت طرحی را بااعتباری بالغ‌بر آنچه پیش‌بینی می‌شد عنوان می‌کرد بازهم ما از محل دیگری تأمین آن را در نظر گرفته و ابلاغ آن را اعلام می‌کردیم برای مثال سال گذشته از محل اوراق ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بحث بیمه‌ها و معوقات وزارت بهداشت و درمان مورد تصویب قرار گرفت لذا باید گفت مسائل حیطه بهداشت و درمان دغدغه همه است.

وی در دیگر بخش سخنان خود، ابراز کرد: ضعف‌هایی که در حوزه کارهای بهداشتی و درمانی بوده جبران شده و اقدامات خوبی در حوزه بهداشت و درمان صورت گرفته است تا جایی که یکی از جاذبه‌های کابینه دولت دوازدهم وزارت بهداشت و درمان بود که عملکرد خوبی داشت هرچند ممکن است مجموعه کارکنان بهداشت و درمان رضایت خیلی زیادی نداشته باشند اما مردم قطعاً رضایتمندی خوبی از مجموعه بهداشت و درمان دارند.

تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه درمان میامی و شاهرود

نماینده شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه امروز در کشور دچار تحریم بیگانگان هستیم و فروش نفت و درآمد ناشی از آن کاهش چشم‌گیر یافته است، گفت: باوجوداین معضلات باید گفت برخی مسائل اساسی هستند که نباید با این مسائل گره بخورند برای مثال حوزه بهداشت و درمان برای ما همیشه در زمره اولویت‌های اساسی بوده چراکه مستقیم با بدنه ضعیف جامعه سر و کار دارد و نمی توانیم به راحتی از کنار آن بگذریم.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه در شرایط تحریم شاید بتوان طرح‌های عمرانی و جاده ای و پل ها و ... را به تعویق بیندازیم اما نمی توانیم بهداشت و درمان را تعطیل کنیم، ابراز کرد: بروز یک حادثه در دورترین نقطه این شهرستان می طلبد تا تمامی امکانات شامل اورژانس هوایی، درمانگاه، بیمارستان و ... به داد هموطنان مان برسند.

وی با بیان اینکه دانشکده دندانپزشکی شاهرود نیز به همت خیران در دست پیگیری است، تاکید کرد: این طرح خوشبختانه با دستور صریح وزیر بهداشت نیز روبرو شد تا در شورای گسترش اماکن درمانی مورد تصویب قرار گیرد و ما شاهد افتتاح این زیرساخت باشیم از سوی دیگر باید گفت در یک‌سال اخیر ۲۰۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان شاهرود و میامی تزریق شده است.