به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که در آستانه چهلمین روز درگذشت استاد «ابوالفضل زرویی نصرآباد» برگزار می‌شود، عباس احمدی، اسماعیل امینی، همایون حسینیان، نادر ختایی، سید امیر سادات موسوی، ناصر فیض، صابر قدیمی، علیرضا لبش، امید مهدی‌نژاد و شاعران طنزپرداز استان قم به شعرخوانی خواهند پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، این محفل شعر روز چهارشنبه ۲۶ دی ساعت ۱۷:۱۵ در سالن همایش‌های فرهنگسرای جوان واقع در: قم، انتهای بلوار امام موسی صدر (خاکفرج) برگزار خواهد شد.

گفتنی است پیش از این، محافل: افتتاحیه در گتوند خوزستان، شاعران رسانه در تالار رودکی تهران و بانوان شاعر در رباط‌کریم برگزار شده اس