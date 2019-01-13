به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: دولت محترم بودجه را در دو سطح تقدیم مجلس کرد؛سطح اول ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و در سطح دوم با پیش‌بینی برخی از ارقام که اگر آنها تحقق پیدا کند، ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بودجه اضافه می‌شود و در مجموع ۴۴۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.

*رشد ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸

وی ادامه داد: در سطح منابع درآمد بودجه، منابع عمومی و شرکت‌ها را داریم که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و در سطح مصارف، تصویر کلی که دولت در قالب بودجه تقدیم مجلس کرده است، هزینه‌های جاری معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که رشد آن نسبت به سال قبل ۹ درصد است و تنها موردی که رشد پیدا کرده، حقوق و دستمزد است که ۲۰ درصد رشد داشته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که دقیقاً رقم سال گذشته است، رشدی نداشته و در تملک مالی ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۹ درصد کاهش را شاهد هستیم.

مفتح گفت: اعداد بزرگ بودجه متعلق به حقوق و دستمزد است که ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در حوزه رفاه اجتماعی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان و در حوزه بازپرداخت اوراق امور مالی ۱۹.۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از بودجه امسال بتوانیم پرداخت در سال ۹۸ داشته باشیم.

*دلار برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان است

وی تصریح کرد: از نظر میزان کسب درآمدها در حوزه درآمد مالیاتی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد مالیاتی است. در خصوص درآمد حاصل از صادرات نفت، با این مبنا که صادرات نفت ما، میانگین ۱.۵ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۵۴ دلار باشد و تأثیر دلار به ریال برای تهیه کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان و برای بقیه کالاها ۸۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده تا درآمدهای دولت تحقق یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکیدکرد: از درآمدهای ارزی بر اساس قوانین بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه،باید مقداری به صندوق توسعه ملی واریز شود که برای سال ۹۸، ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد برای شرکت نفت پیش بینی شده است.

مفتح افزود: بر این اساس، ۶.۶ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی، ۸.۴ میلیارد دلار برای شرکت نفت و گاز در نظر گرفته شده است و سهم دولت از درآمدهای ارزی حدود ۲۱.۷ میلیارد دلار است.

وی اضافه کرد: در مجموع سعی کرده ایم که لایحه دولت کاملاً واقع بینانه پیش بینی شود تا برای سال آینده تصمیمات درستی اتخاذ شود و در بررسی های کمیسیون تلفیق به دنبال این هستیم که اعداد و ارقام تحقق پذیر باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه، زمان زیادی را برای بررسی کلیات آن قرار داده ایم، گفت: امروز وارد بررسی کلیات بودجه در کمیسیون دولت شدیم و نماینده دولت به طور کامل درباره لایحه، اعداد و ارقام، اهداف، درآمدها و هزینه، توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.

مفتح گفت: همچنین در این جلسه، نمایندگان موارد مورد نظر خود را مطرح کردند و قرار است دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه گزارش خود را ارائه کنند.

وی افزود:پس از گذشت این مراحل، کلیات بودجه به رای کمیسیون تلفیق گذاشته می شود و پس از تصویب کلیات بودجه، وارد بررسی جزئیات و تبصره های لایحه بودجه ۹۸ می شویم.

*اتمام بررسی لایحه بودجه۹۸ تا ۳ هفته دیگر

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تاکیدکرد: ما به دنبال این هستیم که مسائلی چون حقوق کارمندان، حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دیگر مشکلات احتمالی سال آینده به طور دقیق در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.

مفتح با بیان اینکه طبق آئین نامه، کمیسیون تلفیق دو هفته برای بررسی لایحه بودجه فرصت دارد و تا دو هفته دیگر هم این زمان قابل تمدید است، افزود: اما طبق روال گذشته، احتمالاً بررسی بودجه امسال هم در کمیسیون تلفیق ظرف ۳ هفته به پایان می رسد.

وی با اشاره به بدهی های دولت، خاطرنشان کرد: ما در قانون رفع موانع تولید، دولت را مکلف کردیم که گزارش سالانه بدهی ها و مطالباتش را پس از تائید سازمان حسابرسی به مجلس ارائه کند که در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ به مجلس ارائه و میزان بدهی ها و مطالبات دولت مشخص شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس این گزارش،بدهی های دولت تا تاریخ مذکور بالغ بر ۲۸۲.۸ هزار میلیارد تومان است و مطالبات دولت تا این تاریخ، ۱۳۹ هزار میلیارد تومان است و بر این اساس خالص بدهی های دولت ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی نیست.

*بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۲.۴ هزار میلیارد تومان است

مفتح با بیان اینکه بدهی های دولت در ۳ سطح قرار می گیرد، گفت: بدهی های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ۶۰ هزار میلیارد تومان، به موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی ۶۹.۴ هزار میلیارد تومان و به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ۸۶.۱ هزار میلیارد تومان است.

وی اظهارداشت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۶۹.۳ هزار میلیاردتومان، بدهی به اشخاص دارنده اوراق بدهی (سررسید نشده) ۵۵.۸ هزار میلیاردتومان، بدهی به بانک‌ها ۴۹.۷ هزار میلیاردتومان و بدهی به بانک مرکزی ۴۲.۴ هزار میلیاردتومان است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در اذهان تصوری وجود داشت مبنی بر اینکه دولت بدهی های بسیار زیادی دارد اما این اعداد نشان می دهد که اینگونه نیست.

مفتح با بیان اینکه از سال ۹۲ تا ۹۷ میزان ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر شده است، اظهارداشت: در لایحه بودجه ۹۸ میزان ۷۷ هزار میلیارد تومان میزان اوراق بهادار پیش بینی شده است، این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه میزان اوراق بهادار باید حداکثر ۴۴.۵ هزار میلیارد تومان باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت اعداد و ارقامی را در بودجه برای تسویه اوراق بهادار پیش بینی کرده است تا بدهی های دولت در سال آینده افزایش پیدا نکند.