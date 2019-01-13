انتقاد نماینده کرمانشاه از انتصاب مدیران غیربومی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صفری صبح امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: آمار بیکاری در استان کرمانشاه میراثی بوده که از دولت های گذشته به ارث مانده که از سال ۷۹ استارت خورد و سال به سال افزایش یافت.

وی با بیان اینکه این آمار توسط مرکز آمار اعلام شده و استاندار و دفتر برنامه‌ریزی استان تصرفی در این کار نداشته اند، افزود: تاکید رهبر همواره بر این بوده که مسئولان با همکاری و همدلی در خدمات رسانی به نظام و مردم تلاش کنند اما هیچ کدام از دولت ها آنطور که باید و شاید به استان مرزی و شهید پرور کرمانشاه توجه آنچنانی نداشتند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتی در انتصابات کابینه دولت روحانی یکی از وزرا به عنوان پیشنهادی هم از کرمانشاه نبود و همچنین استاندار پیشنهادی هم نداشتیم.

وی یادآور شد: برای مدیر کل ثبت اسناد استان کرمانشاه نیز بین ۲ میلیون نفر جمعیت قحط الرجال بود که از استان لرستان مدیر کل معرفی کنند!

صفری به آمار تحصیلکردگان بیکار در بین خانواده های ایثارگر استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: حدود ۱۶ دکتری، ۱۵۰ فوق لیسانس و بینهایت لیسانس از قشر ایثارگر در استان داریم که همچنان بیکار هستند.

وی ادامه داد: تاکنون چند بیمه شده داشتیم، چند بازنشسته و چند جایگزین داشتیم، چه آزمون استخدامی برگزار شده و چند سرمایه گذار دعوت کرده‌ایم و همه اینها سوالاتی است که بی جواب مانده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات بی دریغ استاندار کرمانشاه در زلزله سال گذشته، گفت: با تلاشهای استاندار رتبه ۲۹ هزینه ای استان کرمانشاه به ۲ رسیده است و هیچ وقت منکر تلاشهای استاندار نیستم و اختلاف نظر با استاندار نداشته و ندارم.

وی بیان داشت: در بحث تبصره ۱۸، بافت فرسوده و اشتغالزایی تا کنون اتفاق مثبتی نیفتاده و چندین سال است خیابان مدرس حتی یک آجر عقب نرفته است.

صفری افزود: در حال حاضر شهرک های صنعتی ما یا تعطیل شدند یا نیمه فعال و یا درصد کمی فعالیت دارند.

وی یکی از راههای توسعه استان را توسعه مسکن و بحث بازآفرینی بافت فرسوده اعلام کرد و اظهار داشت: علیرغم تامین اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی برای این منظور اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد که با حضور دکتر قادری بحث گردشگری در استان کرمانشاه رونق بگیرد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه قطب کشاورزی کشور است اما سازمان جهادکشاورزی استان در توسعه این بخش ضعیف عمل کرده است.