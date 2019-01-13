اختصاص ۱۰۴ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان، سید مهدی عبادی اظهار داشت: حدود ۱۱۳ میلیارد تومان در قالب ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده به کارگروه ملی اشتغال معرفی که تا کنون پرداخت تسهیلات بیش از ۲۵۰ مورد انجام شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) متولی ایجاد اشتغال خرد و خانگی است، تصریح کرد: قبل از اجرای طرح های اشتغالزایی کار استعداد سنجی، مشاوره شغلی و آموزش انجام و نظارت بر کار از همان ابتدا شروع و تا زمانی که فرد به درآمد تعریف شده برسد ادامه دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه باید میزان درآمد سالیانه طرح براساس حداقل حقوق و درآمد اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد افزود: اگر خانواده تحت حمایت به توانمندی ۱۰۰ درصد برسد پرونده حمایتی آن از سوی کمیته امداد بسته می‌شود.

وی اظهار داشت: در گذشته مددجو و فرزند مددجو در اولویت دریافت تسهیلات اشتغال کمیته امداد قرار داشتند اما هر فرد نیازمند به کار که علاقمند به ایجاد کسب و کار باشد می تواند از خدمات این نهاد بهره مند شود.

عبادی ادامه داد: طرح های اشتغال روستایی با مشارکت و همکاری کمیته امداد و بانک های عامل در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه وام ضروری تا ۵ میلیون تومان به ۴ هزار و ۵۱۴ نفر پرداخت شده است، گفت: ۷۸۰ نفر از محل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت وام اشتغالزایی تا سقف ۱۵ میلیون تومان نیز استفاده کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان تصریح کرد: هم اینک یک کار مشترک با آستان قدس رضوی و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران در دست اقدام است که چرخه تولید علوفه دام در بلوچستان و پرواربندی گوسفند در سیستان دنبال می شود.