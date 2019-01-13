دولت تعهدات خوبی را در سفر به گلستان مد نظر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر دو روزه رئیس جمهور و هیات دولت به گلستان، اظهار کرد: در طی ماه های گذشته با هزاران نفر ساعت کار کارشناسی و تلاش های مدیران استان پروژه های خوبی در حوزه درمان، راه، رفاه، خدمات، سرمایه گذاری، آب، گردشگری و اقتصاد برای استان تعیین شده است.

وی افزود: دولت چندین برابر تعهدات سفرهای قبل برای رونق و توسعه گلستان برنامه ریزی کرده و همه چشم امید به اشتغال داریم که امیدواریم رونق خوبی در این زمینه اتفاق بیفتد.

چراغعلی بیان کرد: کاروان تدبیر و امید در زمان بسیار مناسبی به گلستان سفر می کند زیرا دو سال تا پایان دولت فاصله داریم و امیدواریم که تمام تعهدات به نتیجه برسد و ما یک شگفتی را در رنق و توسعه استان شاهد باشیم.

وی گفت: مدیران و مردم استان به ویژه مردم شرق استان آماده خوبی را برای استقبال از رئیس جمهور و هیأت وزیران دارند.

چراغعلی توضیح داد: دولت در اکثر سفرهای دوم خود در شهری به غیر از مرکز استان با مردم دیدار عمومی دارد، به همین دلیل سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم در شهر گنبدکاووس به عنوان دومین شهر استان انتخاب شده و سایر برنامه ها در گرگان خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروز رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار گلستان مستقیماً از طریق سیمای گلستان با مردم استان صحبت خواهند کرد و خبرهای خوشی را به مردم می دهند.

چراغعلی گفت: این سفر در آستانه سالگرد ۴۰ سالگی انقلاب است و امیدواریم که برنامه های پررونقی را برای مردم داشته باشیم.

وی ضمن دعوت از مردم استان گلستان برای حضور پرشور در مراسم استقبال از رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید، خاطرنشان کرد: بر این باور هستیم که مشکلات اقتصادی، مانع حضور پرشور مردم گلستان برای استقبال از رئیس جمهور نخواهد شد.