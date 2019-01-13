پیگیری متناسب سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مسعود شمس‌بخش در نشست با رئیس، اعضای هیئت رییسه و اعضای هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار اظهار داشت: آموزش عالی به برکت انقلاب اسلامی رشد بسیار چشمگیری در کشور و به خصوص در استان سیستان و بلوچستان داشته است؛ به طوری که این دانشگاه در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، توانسته پیشرفت‌های جهش‌داری در حوزه‌های تخصصی دریایی و سایر ماموریت‌های خود کسب کند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۵۷ سیستان و بلوچستان سهم بسیار ناچیزی در آموزش عالی داشت، ولی امروز از لحاظ شاخص نسبت ظرفیت یا صندلی‌های آموزش عالی نسبت به جمعیت متقاضی ورود به آموزش عالی، استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

مشاور وزیر علوم با بیان اینکه در ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی در کل مجموعه‌های آموزش عالی از جمله علوم پزشکی و سایر زیر نظام‌ها، حدود ۱۷۰ هزار دانشجو مشغول به تحصیل بودند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۴میلیون دانشجو داریم و این در حالی است که تعداد اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۵۷ حدود ۷ هزار نفر بود که در حال حاضر در کلیه دستگاه‌های آموزشی کشور ۸۰ هزار عضو هیئت علمی داریم که نسبت به اول انقلاب اسلامی، بیش از ۱۱ برابر رشد را شاهد هستیم.

به گفته شمس بخش، تعداد مقالات علمی محققان کشورمان در بخش‌های مختلف در زمان قبل از انقلاب بسیار محدود و منحصر به زمانی بود که شخص در حال تحصیل بود و پس از فارغ‌التحصیلی ضرورتی به چاپ مقاله نبوده و دانشگاه‌ها نیز آموزش‌محور بودند.

وی تصریح کرد: به طور کلی در ایران از سال ۱۳۷۰، به سمت دانشگاه پژوهش محور حرکت کردیم و به تبع آن تعداد مقالات علمی افزایش چشم‌گیری داشته؛ البته رشد آموزش و توسعه منطقه باید متوازن با هم باشد.

شمس بخش ادامه داد: شاخص آموزش عالی ما رشد بسیار خوبی طی سال‌های اخیر داشته است اما در سایر شاخص‌ها رشد، متاسفانه رشد خاصی نداشته‌ایم. اگر اقتصاد ما نیز به همین نسبت رشد می‌کرد امروز شاهد این تعداد نیروی دانش آموخته بیکار در جامعه نبودیم.

وی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیئت علمی یادآور شد: در حال حاضر تلاش داریم تا حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با علوم پزشکی متناسب‌سازی شود و در این زمینه جلسات بسیاری با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور داشته ایم تا این مهم در بودجه سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شود. امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی از مهر ماه سال آتی شاهد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی باشیم.