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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

دعوت از ناشران برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

دعوت از ناشران برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از ناشران برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، از ناشران حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دعوت به عمل آورد.

 بر این اساس کلیه ناشران حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی می‌توانند از ۲۵ دی تا ۳ بهمن به پایگاه الکترونیکی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به آدرس www.icfi.ir مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه ثبت‌نام کنند.

نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از ۲۷ بهمن تا ۳ اسفندماه در حسینیه ثارالله کرمان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه به همت سازمان حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج و با همکاری موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، سپاه ثارالله، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان و مجمع ناشران دفاع مقدس و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4511458

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