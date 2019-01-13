دعوت از ناشران برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، از ناشران حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دعوت به عمل آورد.

بر این اساس کلیه ناشران حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی می‌توانند از ۲۵ دی تا ۳ بهمن به پایگاه الکترونیکی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به آدرس www.icfi.ir مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه ثبت‌نام کنند.

نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از ۲۷ بهمن تا ۳ اسفندماه در حسینیه ثارالله کرمان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه به همت سازمان حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج و با همکاری موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، سپاه ثارالله، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان و مجمع ناشران دفاع مقدس و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.