دعوت از ناشران برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، از ناشران حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برای ثبت نام در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دعوت به عمل آورد.
بر این اساس کلیه ناشران حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی میتوانند از ۲۵ دی تا ۳ بهمن به پایگاه الکترونیکی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران به آدرس www.icfi.ir مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه ثبتنام کنند.
نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از ۲۷ بهمن تا ۳ اسفندماه در حسینیه ثارالله کرمان برگزار میشود.
این نمایشگاه به همت سازمان حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج و با همکاری موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، سپاه ثارالله، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان و مجمع ناشران دفاع مقدس و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
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