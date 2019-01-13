شهردار قزوین با اتصال پل امام رضا(ع) به پل باغستان مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه عمران شهری با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی، علی صفری شهردار روز یکشنبه در استانداری تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص احداث کمربند سبز، اصلاح وضعیت مسیر نسیم شمال، آماده شدن پل امام رضا(ع) برای افتتاح در سالجاری و اصلاح نقاط پرحادثه در کمربندی نسیم شمال بحث و تبادل نظر شد.

علی صفری شهردار قزوین در این جلسه اظهارداشت: با پیگیری جدی انجام شده خوشبختانه پل امام رضا(ع) آماده بهره برداری است و می توانیم آن را در دهه فجر زیر بار ترافیک ببریم.

شهردار قزوین تصریح کرد: بخشی از کار فنی در خصوص مسائل انبساطی پل حتی در زمان عبور خودروها و پس از گشایش نیز میتواند انجام شود و در این زمینه مشکلی نداریم.

حفظ باغستان و درختان شهر قزوین در اولویت فعالیتهای عمرانی شهرداری است

صفری در ادامه در خصوص اتصال پل امام رضا) (ع) به پل ابوترابی اظهارداشت: پس از بررسی و بازرسی میدانی که با حضور اعضای شورای شهر از محدوده اجرای طرح داشتیم متوجه شدیم طرحی که ارائه شده برای ادامه مسیر و اتصال پل به پل باغستان(ابوترابی) باید سه هزار درخت مثمر قطع شود.

وی اضافه کرد: از نظر ما قطع حتی یک درخت اشکال دارد و از طرفی اگر این اتصال صورت نگیرد حدود ۷۰ درصد اهداف طرح احداث پل امام رضا(ع) برای کاهش بار ترافیک کمربندی شهر قزوین محقق نمی شود لذا در حال حاضر با ادامه کار مخالفیم تا طرح جدید ی ارائه شود.

شهردار قزوین یادآورشد: به اعتقاد ما مسیری که الان طراحی شده برای اتصال پل امام رضا(ع) به پل ابوترابی ممکن نیست لذا چند طرح دیگر را بررسی کرده ایم که می توان از کنار پل عبور کنیم تا درختی قطع نشود که این مسیر جاده خاکی کنار پل است و هزینه بیشتری دارد و یا با احداث زیرگذر و یا روگذر این اتصال را ممکن کنیم.

شهردار قزوین بیان کرد: پیشنهاد می کنیم یک جلسه شورای باغستان در محل این پل باشد و پس از بازدید استاندار و بررسی طرح های جدید برای این اتصال بتوانیم با کمترین آسیب به محیط زیست و باغستان این طرح را ادامه دهیم.

تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) باهدف تسهیل درعبور و مرور وروان سازی ترافیک غرب و شرق شهر و افزایش ظرفیت ترافیکی بلوار جمهوری اسلامی به عنوان کمربندی جنوبی شهر، برقراری ارتباط بین پل باغستان (ابوترابی) و بلوار جمهوری در راستای تکمیل رینگ شرقی و کاهش حجم ترافیک میدان تهران قدیم در حال احداث است.

فاز دوم این پل، اتصال به پل باغستان (ابوترابی) است که رینگ شرقی شهر را پس از متصل شدن به پل ولایت تکمیل خواهد کرد که این فرآیند نیز در حال اجراست.