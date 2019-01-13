عرصه کشاورزی استان البرز ۶۸ هزار هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: البرز استان کوچکی است و تقریباً ۵۵ هزار کیلومترمربع مساحت دارد، باوجوداینکه عرصه‌های کشاورزی استان محدود و فقط ۶۸ هزار هکتار است در این زمینه صاحب‌نام هستیم.

وی افزود: بخش خصوصی نیز در بخش کشاورزی فعالیت بسیار خوبی دارند که باعث افتخار است و فعالان کشاورزی در قالب عشایر، روستا و شهر فعالیت‌های بسیار خوبی دارند و این علاقه و عرق به کشاورزی باوجود تمام مشکلات برای داشتن تولید داخلی ستودنی است.

استاندار البرز ادامه داد: البرز دارای کشاورزان نمونه زیادی است که سه تن از آن‌ها در سطح ملی مطرح هستند امیدواریم بتوانیم با توجه به ظرفیت‌ها و مراکز کشاورزی و تحقیقاتی بیش از گذشته به شکوفایی این بخش کمک کنیم.

شهبازی از حضور فعال بخش کشاورزی در اقتصاد استان تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جلسات اقتصادی استان حضور فعال دارند و از پیشنهادها آن‌ها استفاده می‌بریم.

وی اضافه کرد: از هیچ کمکی به‌عنوان نماینده دولت برای توسعه کشاورزی استان دریغ نمی‌کنیم.

استاندار البرز اضافه کرد: مدیران استان نیز در این مسیر همراهی می‌کنند، تمام تلاشمان این است که با برنامه‌ریزی و همراهی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان کارگزار مردم اسباب پیشرفت بیشتر استان در عرصه کشاورزی را فراهم کنیم.