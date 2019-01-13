جزییات جذب و استخدام محیط بانان جدید تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از سقف چارت خود را در اختیار داریم اما با پیگیری‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست انجام داد و با همکاری سازمان استخدامی کشور، امسال مجوز جذب و به کارگیری۳۰۰ محیط بان به سازمان داده شد. بر اساس این مجوز تا پنج سال تعداد محیط بانان تا ۸۰ درصد چارت سازمانی ، یعنی دو برابر وضع موجود رشد خواهد داشت.

سرهنگ جمشید محبت‌خانی افزود: سقف چارت سازمانی ما هفت هزار و۴۰۰ نفر در سراسر کشور است که در حال حاضر۳ هزار و ۴۰۰ نفردر خدمت داریم و۱۴۰ پاسگاه ما خالی است. ما این کسری را به دو صورت حل می‌کنیم. اول اینکه تعدادی سرباز از ستاد نیروهای مسلح به ما دادند که در حال حاضر فقط یک مسکن است زیرا قصد نداریم استفاده از سربازها مداوم باشد اما با قولی که داده شده و با تحقق این سه هزار نفر طی پنج سال خیلی از چالش‌ها مرتفع خواهد شد. دوم به کارگیری ۳۰۰ نفر ظرفیت استخدام امسال است که تا حدودی کسری نیروی ما را جبران می کند.

وی ادامه داد: از این هفته آگهی استخدام در روزنامه‌های کثیر الانتشار چاپ می‌شود و امیدواریم بتوانیم تا قبل از عید مراحل مربوط به جذب نیرو و آموزش نیروهای جدید را انجام دهیم و آن‌ها را به جمع محیط بانان اضافه کنیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره شرایط استخدام محیط بانان گفت: حداقل مدرک دیپلم و شرایط فیزیکی مناسب مورد تایید از جمله شرایط استخدام است. همچنین ما سه برابر ظرفیت پذیرش مرحله اول می دهیم تا با بررسی نیروهای مورد نیاز ۳۰۰ نفر جذب شوند.

محبت‌خانی با تاکید بر اینکه محیط بانی شغل بسیار سختی است به شیفت‌های طولانی محیط بانان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شیفت‌های محیط بانان بسیار طولانی است و کسانی که داوطلب می‌شوند باید بدانند که شرایط آسانی نیست البته با جذب نیروهای جدید و افزایش محیط بانان سعی داریم تا این میزان ساعات شیفت حداقل به ۵۰/۵۰ برسد و بتوانیم به مرور به ۲۴ ساعت شیفت ۴۸ساعت استراحت برسانیم.

وی از بیمه شدن محیط بانان خبر داد و گفت: سال آینده همه محیط بانان را در ابعاد مختلف بیمه خواهیم کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه تاکید کرد: بودجه مستقل یگان نیز حل شد اما متاسفانه در حال حاضر بودجه‌های محیط بانان استانی است و یکسان نیست. از استانداری‌ها خواهش می‌کنم به این حوزه که میراث آیندگان را پاسداری می کنند بیشتر توجه کنند. محیط بان محیط زیست را پاسداری می کند، از آب و خاک و هوا نگهبانی می کند تا انسان و گیاه و حیوان حیاتش دچار چالش نشود. محیط بانان باید از قدرت قانونی برخوردار باشند که با هرکسی که بخواهند نسل امروز و آتی را دچار مشکل کند، مبارزه کنند.

محبت خانی در پایان یادآور شد: در این یک سال بسیاری از مشکلات حل شد. از مردم می خواهم به خاطر خودشان و فرزندانشان پاسدار حیات وحش و گونه‌های ژنتیک باشند.