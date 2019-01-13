پاکستان به جای آمریکا به توسعه روابط با کشورهای همسایه بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «حنا ربانی» وزیر خارجه پیشین پاکستان طی اظهاراتی اعلام کرد پاکستان بهتر است به جای احیای روابط با آمریکا به توسعه روابط خود با کشورهای همسایه از جمله، ایران، افغانستان، چین و هند بپردازد.

وی که در نشستی در اسلام آباد در مورد روابط آمریکا و پاکستان سخنرانی می کرد گفت که دولت پاکستان بدون تلاش برای تبدیل شدن به شریک استراتژیک برای سایر کشورها، به کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: آمریکا لایق آن اهمیت و جایگاهی نیست که پاکستان برای آن قائل است چرا که اقتصاد پاکستان به آمریکا وابسته نیست.