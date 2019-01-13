اعمال کرایه حمل طرح بر حسب تن بر کیلومتر در سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با موضوع بررسی مشکلات حمل و نقل ضمن بیان اینکه اجرای طرح تن بر کیلومتر در استان سمنان در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: بر اساس شاخص های جدید ابلاغی، نرخ های حمل بر مبنای تن کیلومتر تهیه و شرکت‌های حمل و نقل موظف به اعمال آن در سیستم صدور بارنامه هستند.

وی افزود: جلسات متعددی با انجمن های صنفی رانندگان و شرکت های حمل و نقل کالا پیرامون تحلیل وضعیت موجود و بررسی شاخص ها و معیارهای محاسبه نرخ تن کیلومتر برگزار شده تا تمامی جوانب اجرای این طرح سنجیده شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با اشاره به اینکه این طرح در راستای جلب رضایت رانندگان و تولید کنندگان اجرا شده است، گفت: در تعیین نرخ حمل کالا معیارهایی نظیر شرایط اقتصادی استان، وضعیت تولید و اشتغال، میزان سرمایه گذاری فعلان حوزه حمل ونقل، شرایط آب و هوایی، هزینه های نگهداری ناوگان و وضعیت توپوگرافی مسیرهای حمل در نظر گرفته شده است.

منصور کیایی گفت: بیش از ۱۰ میلیون تن کالا سالانه از استان سمنان به سایر مبادی کشور حمل می شود و ۸۳ شرکت حمل و نقل کالا در استان از این پس با روال جدید کرایه فعالیت خواهند کرد.