هدف اصلی تحریم ها فلج کردن صنعت کشتیرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی پیش ازظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره آموزشی دانشجویان بورسیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نوشهر با تقدیر از تعامل دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این مجموعه از خدمات راهبردی نیروی دریایی کشور در همه زمینه ها از جمله آموزش و کشتیرانی استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه دوران دانشجویی و تحصیل دوران خوبی در زندگی هر انسانی به شمار می رود و باید از این دوران برای خودسازی بهره گرفت تصریح کرد: باید از اندوخته دوران دانشجویی برای رشد و تعالی جامعه بهره گرفت.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صنعت کشیرانی خطیر و بزرگ به شمار می رود افزود: صنعت کشتیران ملی است و امروزه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بیش از 80 درصد بار صادراتی و وارداتی کشور را برعهده دارد.

وی با عنوان اینکه صنعت کشیرانی، عرصه بنگاه داری نیست و باید نگاه ملی به آن داشت یادآور شد: امروز، دنیای تکنولوژی و نوآوری به سرعت درحال پیشرفت است و باید خود را به آن تجهیز کرد و حس مسئولیت پذیری را برابر ملت در خود زنده نگه دارید.

سعیدی با اشاره به اینکه دانشجویان سرمایه های اصلی کشتیرانی جمهوری اسلامی به شمار می روند گفت: دانشجویان و نیروهای انسانی سرمایه های مهم هستند و برای استقبال از دانشجویان، آغوشمان را باز می کنیم.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی به اهمیت صنعت کشتیرانی در حمل و نقل دریایی اشاره و اضافه کرد: اهمیت این صنعت این است که مهمترین هدف تحریم های آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسلامی است و اگر موفق شوند تا حمل و نقل دریایی کشور را فلج کنند به اهداف خود خواهند رسید ولی مطمئنا موفق نخواهند شد.

سعیدی با بیان اینکه ملت ایران، بزرگ و با تاریخ کهن هستند ادامه داد: هزاران سال از تاریخ و فرهنگ کهن ملت می گذرد و هیچ توفانی نتوانسته این ملت را از پای درآورد و ایران اسلامی امروز جوانان هوشمند، فداکار و اندیشمندی را تربیت کرده است و نسل جدید به مراتب بهتر از نسل گذشته ایران اسلامی را حفظ خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی یادآور شد: این ملت در تاریخ جغرافیایی خود و تاریخ منطقه ای نشان داده که اجازه نخواهد داد یک سر سوزن از این سرزمین در اختیار دیگران قرار گیرد و این مرهون جوانانی است با تفکر و ایمان کشور را ساخته اند و رشد داده اند.

وی گفت: امروز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، قوی تر از دوره های قبل هستیم و در عرصه نانو تکنولوژی و فناوری هسته ای جزو کشورهای برتر دنیا هستیم و در عرصه موشک های بالستیک جزو هفت کشور جهان هستیم.

سعیدی افزود: به رغم همه توفیق ها در عرصه های مختلف، هیچ کمکی از هیچ کشور خارجی نگرفتیم و متکی به خود هستیم و اگر متکی به خود باشیم کارهایی می توانیم انجام دهیم و این امر باعث نگرانی ترامپ و دیگران شده است.

وی یادآور شد: آنان همواره تلاش کرده اند تا اسمی از ایران اسلامی نباشد و قطعا در این دوره از تحریم ها نیز با هوشمندی و تکیه بر توان داخلی، آن را پشت سر خواهیم گذاشت و برای موفقیت باید تحت رهبری ولی فقیه مقام معظم رهبری باشیم.