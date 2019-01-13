پیام تسلیت امام جمعه شیراز به مناسبت درگذشت آیت الله حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دژکام در پیامی درگذشت عالم فرزانه آیت‌الله حقیقت ارسنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

ارتحال عبد صالح خدا، عالم عامل، مفسر بزرگ قرآن کریم حضرت آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم حقیقت قدس اللّه نفسه الزکیه موجب تأسف و تألم خاطر فراوان گردید.

فقیه عالیقدری که در تمام طول عمر پربرکت خویش ذی طلبگی را حفظ و ضمن پرهیز و چشم پوشی از تمامی تعلقات دنیوی، زاهدانه و خالصانه به تربیت طلاب علوم دینی و نشر معارف حقه مکتب جعفری پرداخت.

وی که از فیض وجود بزرگان دین و حضرات آیات عظامی همچون بروجردی، علامه طباطبایی، امام خمینی و دیگر علماء اعلام اعلی اللّه مقامهم الشریف متنعم گشته و در مکتبشان تلمذ نموده بود همواره منادی زهد و پاکدامنی و اخلاق و تقوی بوده و منشاء خیر و برکت و آثار و خدمات فراوانی برای حوزه‌های علمیه بودند.

رحلت این عالم ربانی و فقیه صمدانی را به قاطبه علماء، جامعه روحانیت، حوزه‌های علمیه، اهالی محترم فارس به ویژه شیراز و ارسنجان، خانواده مکرم ایشان و جمیع دوستداران آن فقید سعید تسلیت عرض نموده، علوّ درجات و غفران و رحمت الهی را برای آن به حق پیوسته و صبر و اجر برای جمیع بازماندگان از درگاه حضرت احدّیت مسئلت می‌نمایم و برای پاسداشت مقام شامخ روحانیت از تمامی مردم جهت شرکت در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم ایشان دعوت می‌نمایم.