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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

معاون کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛

پرداخت۲۷میلیاردریال کمک هزینه جهیزیه به مددجویان کمیته امدادمرکزی

پرداخت۲۷میلیاردریال کمک هزینه جهیزیه به مددجویان کمیته امدادمرکزی

اراک- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان مرکزی گفت: طی ۹ ماه امسال ۲۷میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شایسته جو با بیان اینکه پرداخت کمک هدیه ازدواج و جهیزیه از خدمات کمیته امداد در حمایت از ترویج ازدواج در بین خانوارهای تحت حمایت است، اظهار داشت: طی ۹ ماه امسال یک هزار و یازده کمک هزینه جهیزیه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی با اعتبار ۲۷میلیارد ریال پرداخت شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان مرکزی از صفر شدن صف انتظار کمک هزینه جهیزیه مددجویان تحت حمایت خبر داد و افزود: علاوه بر کمک هزینه جهیزیه توسط صندوق امداد ولایت، تسهیلات ازدواج تا سقف پنج میلیون تومان به خانوارهای تحت حمایت پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای و برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف ازدواج آگاهانه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از دیگر خدمات کمیته امداد به زوج‌های تحت حمایت است.

کد مطلب 4511495

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