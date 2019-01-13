پرداخت۲۷میلیاردریال کمک هزینه جهیزیه به مددجویان کمیته امدادمرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شایسته جو با بیان اینکه پرداخت کمک هدیه ازدواج و جهیزیه از خدمات کمیته امداد در حمایت از ترویج ازدواج در بین خانوارهای تحت حمایت است، اظهار داشت: طی ۹ ماه امسال یک هزار و یازده کمک هزینه جهیزیه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی با اعتبار ۲۷میلیارد ریال پرداخت شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان مرکزی از صفر شدن صف انتظار کمک هزینه جهیزیه مددجویان تحت حمایت خبر داد و افزود: علاوه بر کمک هزینه جهیزیه توسط صندوق امداد ولایت، تسهیلات ازدواج تا سقف پنج میلیون تومان به خانوارهای تحت حمایت پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای و برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف ازدواج آگاهانه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از دیگر خدمات کمیته امداد به زوج‌های تحت حمایت است.