به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه کاشان که با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: این تصفیه خانه دارای دو بخش بوده است که بخش اول با اعتباری بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان افتتاح و در بخش دیگر شامل لوله گذاری این شبکه جمعا بالغ بر ۱۳۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این تصفیه خانه جمعیتی معادل ۱۰۰ هزار نفر را پوشش می دهد، افزود: تامین اعتبار این پروژه از محل یکی از بانک ها تامین شده و نوع قراردادهای این تصفیه D.B.O است و مواد مغذی برای آب خوانها توسط این تصفیه خانه حذف می شود.

۵۰ درصد از برق مصرفی از طریق خود تصفیه خانه تولید می شود

رئیس آبفای کاشان ابراز داشت: برق مصرفی این تصفیه خانه یک مگاوات است که حدود ۵۰ درصد از برق مصرفی از طریق خود تصفیه خانه تولید می شود.

اسدی افزود: با استفاده از پیمانکاران داخلی و مواد مورد استفاده ساخت داخل در این پروژه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری محقق شود.

باید به سمتی برویم که پساب این تصفیه خانه در صنعت استفاده شود

وی عدم خدمات پایدار را موجب بروز مشکل در آینده می شود، گفت: باید به سمتی برویم که پساب این تصفیه خانه در صنعت استفاده شود و بر همین اساس باید قراردادهای ما تا ۱۵ سال افزایش پیدا کند.