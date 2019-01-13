کشف ۲۵۰ کیلوگرم مواد افیونی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بخشنده اعلام کرد: با دریافت خبری مبنی بر اینکه ۴ سوداگر مرگ با تشکیل باندی در شهرستان پاکدشت مقادیر زیادی هروئین خریداری کرده و در حال توزیع آن در نقاط مختلف شهر تهران هستند، شناسایی و دستگیری آنها در دستور کار ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت قرار گرفت.

وی، با اشاره به اینکه در این تحقیقات پلیسی، مخفیگاه متهمان در پاکدشت شناسایی و مراقبت های ویژه پلیسی آغاز شد، ادامه داد: با دستور مقام قضائی در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۲۴۸ کیلو و ۹۶۰ گرم هروئین کشف شد.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، در این رابطه ۴ سوداگر مرگ دستگیر و روانه دادسرا شدند.