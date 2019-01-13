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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

در پی ورود سامانه بارشی به استان اعلام شد:

کاهش دما و بارش برف در البرز/احتمال آب‌گرفتگی معابر

کاهش دما و بارش برف در البرز/احتمال آب‌گرفتگی معابر

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اشاره به ورود سامانه بارشی سرد به استان، گفت: بارش برف در مناطق شهری و ارتفاعات پیش‌بینی‌شده است.

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره صدور اطلاعیه هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی سرد به منطقه البرز مرکزی که پی آمد آن آسمانی ابری و مه‌آلود همراه با کاهش دما و رگبار باران خواهد بود، گفت: بارش برف در مناطق شهری و در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر آمادگی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان‌ها به‌منظور مقابله با جاری شدن سیل، رعدوبرق، وزش باد شدید، ریزش کوه و یا هرگونه حادثه احتمالی، گفت: همچنین شهروندان از اسکان و توقف در بستر و حریم رودخانه‌ها، مکان‌های مرتفع و تپه‌ها، زیر درختان، سیم برق هوایی، لوله‌ها، فنس‌های فلزی و پهنه‌های آبی خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بر لایروبی قنوات، رودخانه‌ها، کانال‌ها، انهار و زیر پل‌ها و همچنین رفع آب‌گرفتگی معابر درون‌شهری و جاده‌های برون‌شهری نیز تأکید کرد و گفت: شهروندان از سفرهای غیرضروری در جادههای کوهستانی به دلیل احتمال ریزش سنگ خودداری کنند و در صورت تردد ضروری زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4511514

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