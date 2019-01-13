اختلالی در حمل و نقل دریایی ایجاد نشده است/ مشکل بیمه ای نداریم

محمد سعیدی در حاشیه اختتامیه دوره سوم آموزشی دانشجویان بورسیه کشتیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تحریم های اعمال شده علیه کشور که یک جنگ اقتصادی و تمام عیار است، با وجود پتانسیل های داخلی و نیروهای ارزشمند در بخش حمل و نقل دریایی تاکنون هیچ اختلالی در امر حمل و نقل دریایی در کشور ایجاد نشده است.

وی با اشاره به عدم وجود اختلال در امر حمل و نقل دریایی تصریح کرد: صادرکنندگان و تجار با خیال راحت می توانند کالای خود را صادر یا وارد کنند و این مسیر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین ناوگان منطقه، از ظرفیت های لازم برخوردار است تا اجازه ندهد در بخش صادارت و واردات مشکل و خللی ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درباره ناوگان کشتیرانی جدید گفت: ناوگان جدید طبق تعهد و قرارداد به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحویل شده است.

سعیدی درباره تردد در آبهای جهان با بیان اینکه آمریکا درتلاش است تا محدودیتهایی را ایجاد کند افزود: ما هم تلاش می کنیم با این محدودیت ها مبارزه کنیم.

وی درپاسخ به اینکه آیا از نظر پوشش بیمه ای مشکلی نداریم گفت: مشکلاتی به وجود آمده بود ولی اکنون رفع شده و مشکلی در این بخش نداریم.