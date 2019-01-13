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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

رئیس پلیس راه قزوین:

برخورد خودروی پراید با اتوبوس دانشجویان حادثه آفرید

برخورد خودروی پراید با اتوبوس دانشجویان حادثه آفرید

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: ناتوانی راننده پراید در کنترل خودرو و رعایت نکردن حق تقدم موجب برخورد با اتوبوس حامل دانشجویان بوئین زهرا شد.

سرهنگ بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انحراف اتوبوس دانشجویان گفت: این حادثه در محور اشتهارد به بوئین زهرا در محدوده جهان آباد در اثر ناتوانی راننده یک دستگاه خودروی پراید و انحراف از مسیر و برخورد با اتوبوس حامل دانشجویان رخ داد.

وی اضافه کرد: این اتوبوس حامل هشت دانشجو بود که پس از برخورد با پراید در کنار جاده در محور خاکی متوقف شد و یک دانشجو به صورت بسیار سطحی آسیب دید و به بقیه سرنشینان آسیب وارد نشد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: مقصر این حادثه راننده پراید به دلیل رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل خودرو و انحراف از مسیر و برخورد با اتوبوس است.

سرهنگ بیگلری از رانندگان خواست ضمن رعایت  فاصله طولی از خودروی جلویی با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از بروز حوادث احتمالی در جاده ها جلوگیری شود.

کد مطلب 4511519

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