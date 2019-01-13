برخورد خودروی پراید با اتوبوس دانشجویان حادثه آفرید

سرهنگ بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انحراف اتوبوس دانشجویان گفت: این حادثه در محور اشتهارد به بوئین زهرا در محدوده جهان آباد در اثر ناتوانی راننده یک دستگاه خودروی پراید و انحراف از مسیر و برخورد با اتوبوس حامل دانشجویان رخ داد.

وی اضافه کرد: این اتوبوس حامل هشت دانشجو بود که پس از برخورد با پراید در کنار جاده در محور خاکی متوقف شد و یک دانشجو به صورت بسیار سطحی آسیب دید و به بقیه سرنشینان آسیب وارد نشد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: مقصر این حادثه راننده پراید به دلیل رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل خودرو و انحراف از مسیر و برخورد با اتوبوس است.

سرهنگ بیگلری از رانندگان خواست ضمن رعایت فاصله طولی از خودروی جلویی با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از بروز حوادث احتمالی در جاده ها جلوگیری شود.