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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

کاهش تعرفه برق کاشان در دستور کار دولت قرار بگیرد

کاهش تعرفه برق کاشان در دستور کار دولت قرار بگیرد

کاشان - نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن اشاره به حجم بالای مصرف آب توسط کولرهای آبی گفت: کاهش تعرفه برق کاشان در دستور کار دولت قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد پیش از ظهر یک شنبه پس از افتتاح طرح های نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان و چند طرح دیگر توسط معاون اول رئیس جمهور  در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به ظرفیت های بالای کاشان اظهار داشت: کاشان دومین قطب تولید فرش جهان است اما صنایع کاشان از کمبود نقدینگی رنج می برد.

وی ضمن اشاره به خط انتقال آب زاینده رود به کاشان افزود: این پروژه پیشرفت ۹۸ درصدی داشته است که با اعتبار کمی قابل حل است در حالی که منطقه کاشان دارای بحران آب است و ایجاد بازار آب می تواند مشکل آبی کاشان را برطرف کند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن ارائه پیشنهاد ایجاد مزرعه خورشیدی در کاشان ابراز داشت: قطعی آب در کاشان به خصوص در تابستان معضل انکار ناشدنی است در حالی که ۷.۵ میلیارد لیتر آب مصرفی کاشان در تابستان توسط کولرهای آبی کاشان و آران و بیدگل مصرف می شود اما تبدیل کولرهای آبی به گازی مشکل قطعی آب در کاشان و آران و بیدگل حل می کند.

وی با ارائه پیشنهاد تبدیل تعرفه چهار گرمسیری به سه گرمسیری گفت: هزینه برق مصرفی در کاشان نسبت به کل استان ۳۵ درصد گرانتر است چرا که کوهای آبی در تابستان حتی در شب به دلیل گرمای زیاد روشن است.

کد مطلب 4511526

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