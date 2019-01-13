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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

فرماندار شادگان تأکید کرد:

لزوم پرداخت عوارض آلایندگی شرکت های نیشکر به شادگان

لزوم پرداخت عوارض آلایندگی شرکت های نیشکر به شادگان

شادگان- فرماندار شادگان گفت: عوارض آلایندگی شرکت های کشت و صنعت سلمان فارسی و فارابی به شادگان پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان پیش ظهر امروز در نشست با مدیر عامل شرکت نیشکر سلمان فارسی و فارابی اظهارکرد: سهم شهرستان شادگان از عوارض آلایندگی این شرکت ها جدا شود و به خود شهرستان شادگان پرداخت شود تا بتوان در حوزه‌های زیست محیطی و عمران شهری از آن بهره برد.

وی افزود: قطعا با پرداخت حق قانونی و به موقع عوارض این شرکت ها می‌توانیم برای شهروندان شادگانی خدمات شایسته‌ای انجام دهیم.

فرماندار شادگان در پایان با اشاره به همجواری این منطقه با شرکت های کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی و فارابی گفت: بهره مندی این شهرستان از عوارض آلایندگی حق قانونی این شهرستان است.

کد مطلب 4511530

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