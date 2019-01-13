سقوط جرثقیل از ارتفاع در جاده مخصوص کرج/تصاویر

سخنگوی آتش نشانی در توضیح حادثه سقوط جرثقیل در جاده مخصوص کرج به خبرنگار مهر اعلام کرد: حادثه در جاده مخصوص کرج، سه راه ارج، خیابان ولیعصر اتفاق افتاده که به محض اطلاع رسانی به سامانه ۱۲۵، آتش نشانان به محل اعزام شدند.

جلال ملکی افزود: محل حادثه یک پروژه کارگاهی بوده که در آن یک تاورکرین فعالیت می کرده و به دلیلی که باید بررسی شود، تاورکرین از محل بوم بالایی و اتاقک دچار شکست می شود و از ارتفاع ۱۲ متری سقوط می کند.

وی تصریح کرد: زمانی که آتش نشانان در محل حادثه حاضر شدند، راننده جرثقیل که یک مرد جوان ۲۸ ساله با تابعیت افغان بود، داخل اتاقک تاورکرین گرفتار بوده و آتش نشانان بلافاصله عملیات رهاسازی را آغاز می کنند.

سخنگوی آتش نشانی ادامه داد: خوشبختانه آتش نشانان موفق می شوند این فرد را زنده خارج کنند اما فرد از چند نقطه دچار شکستگی شده بوده و با حضور عوامل اورژانس، فرد یاد شده تحویل عوامل اورژانس شده تا به مراکز درمانی منتقل شود.

ملکی افزود: نیروهای آتش نشانی در حال ایمن سازی محل هستند و کارگاه تحویل مسئولان پروژه خواهد شد.

وی تأکید کرد: از مالکان محترم تقاضا دارم که خصوصا اگر پروژه های بزرگ دارند و از دستگاه های تاور استفاده می کنند، حتما دستگاه های باکیفیت و به روز را به کار بگیرند و برای کاربری آن هم از افراد متخصص استفاده کنند.