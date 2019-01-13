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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

سقوط جرثقیل از ارتفاع در جاده مخصوص کرج/تصاویر

سقوط جرثقیل از ارتفاع در جاده مخصوص کرج/تصاویر

سخنگوی سازمان آتش نشانی جزییات حادثه صبح امروز سقوط یک جرثقیل تاورکرین در سه راه ارج جاده مخصوص کرج را تشریح کرد.

سخنگوی آتش نشانی در توضیح حادثه سقوط جرثقیل در جاده مخصوص کرج به خبرنگار مهر اعلام کرد: حادثه در جاده مخصوص کرج، سه راه ارج، خیابان ولیعصر اتفاق افتاده که به محض اطلاع رسانی به سامانه ۱۲۵، آتش نشانان به محل اعزام شدند.

جلال ملکی افزود: محل حادثه یک پروژه کارگاهی بوده که در آن یک تاورکرین فعالیت می کرده و به دلیلی که باید بررسی شود، تاورکرین از محل بوم بالایی و اتاقک دچار شکست می شود و از ارتفاع ۱۲ متری سقوط می کند.

وی تصریح کرد: زمانی که آتش نشانان در محل حادثه حاضر شدند، راننده جرثقیل که یک مرد جوان ۲۸ ساله با تابعیت افغان بود، داخل اتاقک تاورکرین گرفتار بوده و آتش نشانان بلافاصله عملیات رهاسازی را آغاز می کنند.

سخنگوی آتش نشانی ادامه داد: خوشبختانه آتش نشانان موفق می شوند این فرد را زنده خارج کنند اما فرد از چند نقطه دچار شکستگی شده بوده و با حضور عوامل اورژانس، فرد یاد شده تحویل عوامل اورژانس شده تا به مراکز درمانی منتقل شود.

ملکی افزود: نیروهای آتش نشانی در حال ایمن سازی محل هستند و کارگاه تحویل مسئولان پروژه خواهد شد.

وی تأکید کرد: از مالکان محترم تقاضا دارم که خصوصا اگر پروژه های بزرگ دارند و از دستگاه های تاور استفاده می کنند، حتما دستگاه های باکیفیت و به روز را به کار بگیرند و برای کاربری آن هم از افراد متخصص استفاده کنند.

کد مطلب 4511536
مسعود بربر

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