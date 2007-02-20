به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر پلیس اعلام کرد در این سمینار یکروزه چیستا یثربی با موضوع "تراژدی مدرن تزکیه و درام پلیسی - جنایی"، حسن فتحی با موضوع "موانع و مشکلات شخصیتپردازی در تئاتر سینمایی ـ پلیسی" و دکتر احمد کامیابیمسک با موضوع "تئاتر پلیسی چیست؟" سخنرانی میکنند.
همچنین نشستهای تخصصی دیگر با حضور دکتر اردشیر صالحپور، دکتر فرشید ابراهیمیان، «مهرداد رایانی مخصوص، نصرالله قادری و ایوب آقاخانی در روز 12 اسفندماه برپا خواهد شد. پنجمین جشنواره سراسری تئاتر پلیس 10 تا 16 اسفندماه در دو بخش تئاتر صحنهای و خیابانی در تالارهای نمایشی تهران برگزار میشود.
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